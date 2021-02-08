Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада  

Сообщается, что в связи с сильными снегопадами с 15:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Ожидается, что это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. В связи с этим местные власти просят водителей фур и грузовиков заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

Кроме того, киевлян призывают по возможности не пользоваться личными авто, а также не парковать машины вдоль улиц и дорог, чтобы снегоуборочная техника могла свободно проехать.