Київ розробив кілька сценаріїв відновлення навчального процесу

Влада Києва розробила кілька сценаріїв відновлення навчального процесу у місті. На підготовку шкіл до нового навчального року направили 4 мільярди гривень.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу. Педагогічні колективи активно готуються до навчального року, і ми будемо готові до різних сценаріїв, виходячи з епідеміологічної ситуації у країні… Ми зробимо все, щоб 1 вересня діти сіли за парти. Ми виділили близько 4 мільярдів гривень на підготовку шкіл до навчального року", - зазначив градоначальник.

Він додав, що у Київській міській держадміністрації представлять план дій на початок навчального року в умовах адаптивного карантину.

"Департамент освіти КМДА створив групу експертів, які вже 7 серпня представлять план дій щодо цього питання (відновлення навчального процесу, - ред.). Місто напрацювало кілька сценаріїв", - сказав Кличко.

Нагадаємо, в середині липня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що розробляє правила, за якими діти підуть вчитися у школи з 1 вересня.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підкреслював, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня.