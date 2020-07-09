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Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину

Четвер 09 липня 2020 11:48
Україна не готова до дистанційного навчання у школах: Зеленський назвав причину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленський пояснив це відсутністю покриття 3G і 4G по всій країні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня. Для цього потрібно, щоб 3G і 4G було по всій Україні.

Про це президент заявив на брифінгу у Волинській області.

Зеленський сказав, що назвати стовідсотковими розрахунки з приводу навчання дітей в школах не можуть через ситуацію з коронавірусом.

"Україна не виняток, у нас більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними", - сказав він.

Президент заявив, що не знає, наскільки Україна готова до дистанційного навчання.

Нагадаємо, навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання у школах з вересня.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів раніше розповіли, при якій умові школи повернуться до класичного освітнього процесу.

Крім того, у Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу.

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