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Київ проведе навчальний запуск сирен оповіщення: дата узгоджується

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 13:17
Київ проведе навчальний запуск сирен оповіщення: дата узгоджується Фото: Київ проведе навчальний запуск сирен оповіщення (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

У Києві планують провести навчальний запуск сирен оповіщення по місту. Однак коли саме він буде здійснений місцева влада поки вирішує.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни".

"Ми плануємо проведення запуску системи оповіщення по місту. Єдине - з керівництвом у нас ще не узгоджено час, коли це можна буде зробити", - розповів виданню глава департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Як діяти у випадку звучання сирени?

Сирена, в такому випадку, це сигнал цивільної оборони, який називається "Увага всім!".

Тобто, коли вона зазвучить необхідно в цей момент включити будь-який новинний пристрій і послухати або подивитися інформацію, яку буде давати оперативний черговий.

У цьому повідомленні буде сказано, що сталося. Також будуть дані вказівки, що потрібно зробити: виходити з квартир в захисні споруди або рухатися до пунктів збору для проведення евакуації.

Нагадаємо, за даними КМДА, близько 19% київських бомбосховищ не готові до прийому громадян.

Додамо, також у Київській міській державній адміністрації створили інтерактивну карту укриттів.

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