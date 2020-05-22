"В місті транспортний колапс": Київ просить відкрити метро з 25 травня

Київська міська державна адміністрація просить Кабінет міністрів відкрити метро в Києві з 25 травня. Необхідність відкриття метро викликана транспортним колапсом.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у зв'язку з тим, що Київ тільки частково відповідає критеріям для другого етапу виходу з карантину, влада просить дозволити запустити транспорт.

"Метро відкрити, як і планували, з 25 травня, тому що в місті транспортний колапс. Зазначу, оскільки завтра вихідний день, наземний транспорт може почати роботу з 12 години дня. До цього буде працювати ще за спеціальними перепустками", - заявив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України заявило, що Київ і ще 11 регіонів не готові до другого етапу ослаблення карантину. При цьому столиця не відповідає одному з трьох критеріїв, а саме показнику захворюваності на 100 тис. населення. На сьогодні в столиці захворюваність становить 15,6 на 100 тис., а має бути не більше 12.

Проте міська влада просить уряд дозволити розпочати другий етап виходу з карантину, але частково і з обмеженнями. Зокрема, Київ наполягає на запуску громадського транспорту, при цьому готовий поки не відкривати дитячі та спортивні майданчики.