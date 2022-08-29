МЗС України викликав посла Туреччини через можливе перекидання російських С-300

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини Ягмура Ахмета Гюльдера у зв'язку з інформацією про можливе перекидання російських систем протиповітряної оборони С-300 з Сирії через Босфор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України .

Точицький зазначив, що згідно з положеннями Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року дане судно підпадає під визначення військового корабля. Він також звернувся із запитом про надання офіційної інформації про вантаж на Sparta II і про заходи, які вжила Туреччина для запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

"Посольству Туреччини була вручена вербальна нота МЗС України з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заступник голови МЗС Микола Точицький висловив послу стурбованість у зв'язку з інформацією про перевезення судном Sparta II систем С-300 через протоку Босфор.

Нагадаємо, раніше ізраїльське видання Kan повідомило, що Росія могла повернути свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сирії. Ці системи можуть використовувати у війні проти України.

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