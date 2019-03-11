Київ побив 4 температурних рекорди на цих вихідних

Ці рекорди свідчать про пришвидшення темпів глобального потепління

Погода в Киеве побила четыре температурных рекорда на выходных 8-9 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

При этом в обсерватории отметили, что данные рекорды свидетельствуют об ускорении темпов глобального потепления.

"8-9 марта по данным наблюдений метеостанции обсерватории в Киеве побиты 4 температурных рекорда. 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1, что на 1,6 выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году", - говорится в сообщении.

Метеорологи также сообщают, что был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла +17,7, что на 2,9 градуса выше климатической нормы.

Кроме того, 9 марта в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже +7, что на 1,7 выше, чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5, что на 2,2 теплее предыдущего рекордного значения 1975 года.

"По климатическому календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля. Привлекает внимание то, что три из рекордов побили на 2-3 градуса те, которые были установлены только три года назад. Упомянутые рекорды убедительно свидетельствуют об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями", - подчеркнули в обсерватории.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта в столице был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений.

Как писало РБК-Украина ранее, метеорологическая весна в этом году пришла в столицу на неделю раньше климатической нормы и, как ожидается, погода в Киеве будет теплой и дальше.

Добавим, средняя температура этой календарной зимы в Киеве составила 2 градуса мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы.