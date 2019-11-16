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Київ перекриють через візит глави литовського Сейму

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 13:12
Київ перекриють через візит глави литовського Сейму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Киян попереджають про обмеження 17-18 листопада

На наступному тижні 17-18 листопада у зв'язку з візитом голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетіса в Києві будуть перекриті деякі вулиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління державної охорони України у Facebook.

Повідомляється, що 17-18 листопада можливі тимчасові обмеження на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе.

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В УДО також додали, що відповідно до законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується охорона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 18 листопада на Північному мосту частково обмежать рух. Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

Крім того, стало відомо, що на вихідних 16-17 листопада, очікуються зміни в роботі швидкісного трамвая. Зокрема, рух швидкісних трамваїв за маршрутом №1 буде призупинено через заміну колій на станції "Вулиця Зодчих".

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