У Києві обмежать рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятиме 18 листопада з 8:00 до 17:00

У понеділок, 18 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 13 по 20 листопада буде обмежено рух на вулиці Володимирська. Рух транспорту обмежать на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка. На ділянці будуть ремонтувати покриття з бруківки. На період виконання робіт частково обмежать рух транспорту в обох напрямках.

Крім того, в Києві обмежили рух на Броварському проспекті. Обмеження діятиме до 20 листопада. Щоденно з 8:00 до 14:00 роботи будуть вестися в напрямку Броварів, а з 14:00 до 20:00 в напрямку центру.