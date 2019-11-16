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У Києві на вихідних змінять роботу швидкісного трамвая

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 09:02
У Києві на вихідних змінять роботу швидкісного трамвая
Ілюстративне фото (Wikimedia)

Рух трамваїв за маршрутом №1 призупинять

У Києві на вихідних, 16-17 листопада, очікуються зміни в роботі швидкісного трамвая. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської державної адміністрації в Facebook.

Як повідомляється, на вихідних передбачені зміни в роботі Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Рух швидкісних трамваїв за маршрутом №1 буде призупинено через заміну колій на станції "Вулиця Зодчих".

Крім того, трамваї за маршрутом №3 курсуватимуть без зупинки на станції "Політехнічна". Станція "Політехнічна" буде закрита на вхід та вихід для пасажирів.

При цьому на маршруті №2Т буде збільшено кількість автобусів, планується інтервал руху близько 7 хвилин.

У Києві на вихідних змінять роботу швидкісного трамвая

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок, 18 листопада, у Києві частково обмежать рух на Північному мосту. У зв'язку з поточним ремонтом покриття на Північному мосту рух транспорту буде обмежено з 8:00 до 17:00. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

Також РБК-Україна писало, що в Києві до 20 листопада буде обмежено рух на вулиці Володимирська. Рух транспорту обмежили на ділянці від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери України імені Тараса Шевченка.

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