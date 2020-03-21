Київ зупиняє пасажирські перевезення, - Аваков

У Києві з неділі, 22 березня, зупиняються пасажирські перевезення в рамках протидії спалаху коронавіруса. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Facebook.

За його словами, будуть припинені всі пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продуктових магазинів.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів . З неділі", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що в Україні в найближчі дні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Крім цього, глава МВС буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

Відзначимо, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавіруса. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про закриття метро у всій Україні. У Києві метрополітен перестав працювати з 23:00 17 березня. При цьому наземний пасажирський транспорт продовжував працювати в штатному режимі, проте були введені обмеження по кількості пасажирів, що знаходяться в транспорті.