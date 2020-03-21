Режим НС діє в Києві та шести областях: що зміниться

Режим надзвичайної ситуації вводиться у разі техногенних катастроф, епідемій або стихійних лих
В Україні діє режим надзвичайної ситуації у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Чернівецькій областях, з-за чого влада вживає низку заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, режим НС вводиться у разі техногенних катастроф, епідемій або стихійних лих. При цьому в ДСНС закликають не плутати це з надзвичайним станом.
Так, влада організовує:
Інфографіка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. За його словами, посилення заходів планується найближчими днями.
Нагадаємо, число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилося до 41. При цьому 21 березня поки що не зафіксовані нові випадки захворювання COVID-19. Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область.