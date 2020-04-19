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У Чорнобильській зоні загрози розповсюдження вогню поки що немає, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події     19.04.2020 - 14:44
У Чорнобильській зоні загрози розповсюдження вогню поки що немає, - ДСНС
Фото: Микола Чечоткін (mvs.gov.ua/ua)

Вчора піднявся вітер і було розповсюдження вогню, однак, силам ДСНС вдалося це зупинити

У Чорнобильській зоні загрози розповсюдження вогню поки що немає. Про це заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає прес-служба МВС.

Він зазначив, що вчора піднявся вітер і було розповсюдження вогню, однак, силам ДСНС вдалося це зупинити.

"Що стосується Чорнобильської зони, то загрози розповсюдження вогню поки що немає. Наразі продовжується локалізація 4 осередків вогню", - повідомив він.

До ліквідації пожежі залучено понад 700 осіб та понад 150 одиниць техніки. В тому числі і важка техніка ДСНС та ЗСУ, і авіація.

Нагадаємо, поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їх транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доставили порушників у відділ поліції.

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