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Київ опиниться в "червоній" зоні максимум через тиждень, - Кличко

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Відповідаючи на питання, коли Київ опиниться в "червоній" зоні карантину, мер столиці відповів: "Я думаю, час йде на дні. Максимум через тиждень".

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Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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