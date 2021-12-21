Мороз посилюється. Температура у Києві опуститься до -14
Фото: у Києві обіцяють морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Найближчим часом у Києві очікується зниження температури повітря. Позначки термометрів опустяться до -14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
У Києві з ночі триває снігопад. За даними синоптиків, температура опустилася подекуди до +1...-7 градусів.
"Найближчої доби зниження температури прогнозують до -12...-14", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, 21 грудня в Україні на всій території очікуються снігопади. Температура повітря коливатиметься від -16 до -1 градуса.