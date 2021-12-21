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Мороз посилюється. Температура у Києві опуститься до -14

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 09:10
Мороз посилюється. Температура у Києві опуститься до -14 Фото: у Києві обіцяють морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Найближчим часом у Києві очікується зниження температури повітря. Позначки термометрів опустяться до -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

У Києві з ночі триває снігопад. За даними синоптиків, температура опустилася подекуди до +1...-7 градусів.

"Найближчої доби зниження температури прогнозують до -12...-14", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, 21 грудня в Україні на всій території очікуються снігопади. Температура повітря коливатиметься від -16 до -1 градуса.

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