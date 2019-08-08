На Київ обрушився ураган

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

У Києві сильний вітер та гроза

На Київ обрушився сильний ураган, в результаті якого на дорогах утворились пробки. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що декілька годин тому Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала, що в Україні оголошено штормове попередження.

Зараз в Києві йде сильний дощ та гроза, також сильні пориви вітру. За даними ДСНС, гроза у Києві та Київській області буде триматись до кінця дня. Також ймовірний град та шквали 25-28 м/с.

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

Зазначимо, що Український Гідрометцентр повідомляв, що до Києва наближається гроза.

Фото: гроза у Києві (facebook.com/ukrgmc.official)

Зазначимо, що за даними Google Maps в результаті урагану у Києві утворились затори на дорогах. Ускладнений рух транспорту на вулиці Хрещатик, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, проспекті Космонавта Комарова та Кільцевій дорозі. Також пробки зафіксовані біля станції метро "Видубичі", "Берестейська", "Університет", "Площа Льва Толстого", "Контрактова площа".

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Фото: гроза в Києві (facebook.com/kievtypical)

А вот как это выглядело в другой точке города. Ураган оставил после себя поваленные деревья по всему городу и образовал новые озера. Будьте осторожны! _________________ Видео: Роман Опубліковано Типичный Киев Четвер, 8 серпня 2019 р.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця в Києві теж був ураган. Тоді були затоплені підземні переходи і також утворились затори на дорогах.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні спектоно. Проте холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси у Волинській, Рівненській та Львівській області.

У той самий момент, синоптик повідомляє, що антициклон Zella з Чорного моря опиратиметься північному циклону і організує суху сонячну погоду в наших східних областях, на півдні та в центрі. За її словами, протистояння циклону та антициклону стане причиною сильного вітру в Україні.

Зазначимо, у Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки.