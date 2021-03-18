В Україну нагрянуть морози до -7 градусів: де буде найхолодніше

Погода в Украине принесет морозы, осадков будет немного, но небо будет хмурым, а воздух - холодным. Такая перспектива ждет нас до конца текущей недели - с 19 по 21 марта.

За словами Діденко, завтра, 19 березня, сильного вітру, як і суттєвих опадів, не очікується.

"Хіба що залишки діяльності циклону спровокують невеликі або дощ, або мокрий сніг. Але нічого серйозного", - пише синоптик.

Температура повітря протягом дня 19-го березня у більшості областей України буде в межах +2+6 градусів тепла, а в Криму до +5+9 градусів.

Найближчої ночі в західних областях може бути навіть до -3... -7 градусів морозу.

В Києві денна температура у п'ятницю коливатиметься в межах скромних +3+5 градусів. Суттєвих опадів в столиці не передбачається.

У суботу в Києві буде хмарно, а в неділю - у Києві світитимете сонце.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі дні, судячи з яких тепла нам чекати не варто.

Судячи з них, найхолодніше буде на Заході. У п'ятницю-суботу в країні буде хмарно і з незначними опадами, а в неділю - очікується сонячний день, проте нічні заморозки трохи підсиляться.

Погода в Україні з 19 по 21 березня (скрін: meteo.gov.ua)