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На Київ насувається сильне похолодання, по місту розгорнуть пункти обігріву

Київ, Середа 13 січня 2021 12:27
На Київ насувається сильне похолодання, по місту розгорнуть пункти обігріву
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчими днями в Києві різко похолодає. У зв'язку з цим місцева влада розгорнуть пункти обігріву.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На Київ зараз насувається різке похолодання. Міські служби готуються до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, а також облаштовують пункти обігріву з урахуванням того, що за прогнозами температура може знизитися до -15 і -17. З 14 січня у нашому місті почнуть працювати 32 пункти обігріву в усіх районах міста", - заявив Кличко.

За його словами, в цих пунктах можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячий чай, а в деяких взяти теплий одяг і взуття.

Фото: адреси пунктів обігріву

Нагадаємо, синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності, оскільки 15-16 січня буде істотне зниження температури повітря. Вночі очікується до -18, у північних областях місцями до -21. Вдень температура повітря становитиме -10, місцями до -16.

Раніше стало відомо, що погода в Україні принесе черговий циклон і нову порцію снігу в четвер, 14 січня.

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