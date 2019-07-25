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На Київ насувається гроза

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 17:30
На Київ насувається гроза
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Негода збережеться до кінця доби 25 липня

Погода в Києві сьогодні, 25 липня, до кінця доби погіршитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозами синоптиків, на Київ насувається гроза, яка затримається до кінця доби.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні Україна буде чи не самою холодною країною Європи. Вона повідомляла, що у четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході, в центрі. На заході очікуються дощі локальними вогнищами і незначні. Синоптик зазначала, що в Києві 25-го липня ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Завтра, 26 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України, окрім південних регіонів, буде дощова погода, місцями очікуються грози. Температура повітря вночі +12 +17 градусів, на узбережжі морів до +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, а на півдні країни до +26 +31 градусів.

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Новини України КиївгрозаГідрометцентр
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