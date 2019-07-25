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На Киев надвигается гроза

Новости » Общество    25.07.2019 - 17:30
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Непогода сохранится до конца суток 25 июля

Погода в Киеве сегодня, 25 июля, до конца суток ухудшиться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозам синоптиков, на Киев надвигается гроза, которая задержится до конца суток. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня Украина будет чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными очагами и незначительные. Синоптик отмечала, что в Киеве 25-го июля вероятен кратковременный дождь и гроза.

Завтра, 26 июля, по прогнозам синоптиков, по всей территории Украины, кроме южных регионов, будет дождливая погода, местами ожидаются грозы. Температура воздуха ночью +12 +17 градусов, на побережье морей до +20. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, а на юге страны до +26 +31 градусов.

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Новости Украины КиевгрозаГидрометцентр
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