На Київ насувається гроза

У найближчі години погода у Києві погіршиться, очікується гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у найближчі години столицю охопить гроза та шквали вітру до 20 метрів на секунду, очікується перший рівень небезпечності.

Зазначається, що негода утримається до кінця поточної доби, 7 липня.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в декількох областях. За прогнозом Гідрометцентру, у західних, північних та центральних областях місцями можливі грози. На Прикарпатті та у Закарпатській області пройдуть значні дощі, подекуди шквали вітру до 20 м/с.

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 7 липня, в більшості областей очікується дощова погода. Вдень температура коливатиметься від +24 до +29, на півдні повітря прогріється до +33. Вночі термометри покажуть від +13 до +18.

Крім того, в ДСНС попередили, що на вихідних у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. У столиці на вихідних також очікується висока пожежна небезпека.