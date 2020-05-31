ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ і ще п'ять областей не готові до нового етапу ослаблення

Новини » Коронавірус     31.05.2020 - 13:38
Київ і ще п'ять областей не готові до нового етапу ослаблення
Фото: магазин, після ослаблення карантину (РБК-Україна)

Нові ослаблення вводяться лише в тих регіонах, які відповідають критеріям Моз

В Україні з 1 червня починається третій етап ослаблення карантину. Станом на 31 травня критеріям ослаблення не відповідають відразу шість регіонів України.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з даними Моз, ослаблення карантину знаходиться під питанням у Києві, а також у Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. При цьому всі регіони, крім Донецької області, не відповідають критерію щодо кількості хворих на 100 тисяч населення. У Донецькій області - недостатня кількість проведених тестувань.

Київ і ще п'ять областей не готові до нового етапу ослаблення

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення можливо лише в тих регіонах, які відповідають всім трьом критеріям Моз.

"У нас діє адаптивний карантин, відповідно перехід на наступний етап можливо, якщо область або регіон відповідає цим критеріям. Відповідне рішення на рівні області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

Так, для ослаблення карантину області повинні відповідати наступним вимогам:

  • кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 12;
  • завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;
  • охоплення тестуванням більше 12 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, з 1 червня в рамках ослаблення карантину в Україні дозволять роботу фітнес і спортивних залів, басейнів, а також відновлять міжобласне транспортне сполучення.

з 1 червня відновлять залізничне сполучення, при цьому в потягах будуть діяти нові правила.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинобластиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся