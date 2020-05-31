Київ і ще п'ять областей не готові до нового етапу ослаблення

Фото: магазин, після ослаблення карантину (РБК-Україна)

Нові ослаблення вводяться лише в тих регіонах, які відповідають критеріям Моз

В Україні з 1 червня починається третій етап ослаблення карантину. Станом на 31 травня критеріям ослаблення не відповідають відразу шість регіонів України.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Згідно з даними Моз, ослаблення карантину знаходиться під питанням у Києві, а також у Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. При цьому всі регіони, крім Донецької області, не відповідають критерію щодо кількості хворих на 100 тисяч населення. У Донецькій області - недостатня кількість проведених тестувань.

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення можливо лише в тих регіонах, які відповідають всім трьом критеріям Моз.

"У нас діє адаптивний карантин, відповідно перехід на наступний етап можливо, якщо область або регіон відповідає цим критеріям. Відповідне рішення на рівні області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

Так, для ослаблення карантину області повинні відповідати наступним вимогам:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 12;

завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;

охоплення тестуванням більше 12 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, з 1 червня в рамках ослаблення карантину в Україні дозволять роботу фітнес і спортивних залів, басейнів, а також відновлять міжобласне транспортне сполучення.

з 1 червня відновлять залізничне сполучення, при цьому в потягах будуть діяти нові правила.

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Автор: Игорь Литвиненко