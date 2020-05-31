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Киев и еще пять областей не готовы к новому этапу ослабления

Новости » Коронавирус     31.05.2020 - 13:38
Киев и еще пять областей не готовы к новому этапу ослабления
Фото: магазин, после ослабления карантина (РБК-Украина)

Новые ослабления вводятся лишь в тех регионах, которые соответствуют критериям Минздрава

В Украине с 1 июня начинается третий этап ослабления карантина. По состоянию на 31 мая критериям ослабления не соответствуют сразу шесть регионов Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, ослабление карантина находится под вопросом в Киеве, а также Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. При этом все регионы, кроме Донецкой области, не соответствуют критерию относительно количества больных на 100 тысяч населения. В Донецкой области - недостаточное количество проведенных тестирований.

Киев и еще пять областей не готовы к новому этапу ослабления

Ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление возможно лишь в тех регионах, которые соответствуют всем трем критериям Минздрава.

"У нас действует адаптивный карантин, соответственно переход на следующий этап возможно, если область или регион соответствует этим критериям. Соответствующее решение на уровне области принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.

Так, для ослабления карантина области должны соответствовать следующим требованиям:

  • количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
  • загруженность коек в больницах менее 50%;
  • охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.

Напомним, с 1 июня в рамках ослабления карантина в Украине разрешат работу фитнес и спортивных залов, бассейнов, а также возобновят межобластное транспортное сообщение.

Также с 1 июня возобновят железнодорожное сообщение, при этом в поездах будут действовать новые правила.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинобластиКоронавирус
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