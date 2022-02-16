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Київ та дві області продовжують перебувати в "жовтій" зоні. Скільки областей "червоних": список

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Київ, Середа 16 лютого 2022 10:15
Київ та дві області продовжують перебувати в "жовтій" зоні. Скільки областей "червоних": список Фото: в Україні в "червоній" зоні 5 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. У "червоній" зоні - п'ять регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

У "жовтій" зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Київ та дві області продовжують перебувати в &quot;жовтій&quot; зоні. Скільки областей &quot;червоних&quot;: список

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 31 513 людей, а померли - 310.

Зазначимо, Україна почала виходити з піку захворюваності на коронавірус. Проте, у Київській школі економіки попереджають про ризик нового спалаху.

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