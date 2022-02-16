Київ та дві області продовжують перебувати в "жовтій" зоні. Скільки областей "червоних": список
Фото: в Україні в "червоній" зоні 5 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. У "червоній" зоні - п'ять регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.
У "жовтій" зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 31 513 людей, а померли - 310.
Зазначимо, Україна почала виходити з піку захворюваності на коронавірус. Проте, у Київській школі економіки попереджають про ризик нового спалаху.