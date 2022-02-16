Киев и две области продолжают находиться в "желтой" зоне. Сколько областей "красных": список
Фото: в Украине в "красной" зоне 5 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В "красной" зоне - пять регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.
В "желтой" зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человек, а умерли - 310.
Отметим, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом. Однако, в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки.