ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев и две области продолжают находиться в "желтой" зоне. Сколько областей "красных": список

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 10:15
Киев и две области продолжают находиться в "желтой" зоне. Сколько областей "красных": список Фото: в Украине в "красной" зоне 5 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. В "красной" зоне - пять регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

В "желтой" зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.

Киев и две области продолжают находиться в &quot;желтой&quot; зоне. Сколько областей &quot;красных&quot;: список

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человек, а умерли - 310.

Отметим, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом. Однако, в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Красная зона карантина
NEWS
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше