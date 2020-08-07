Киев всегда будет в лидерах по количеству зараженных коронавирусом, - Рубан

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Рубан объяснил, почему в Киеве такая ситуация с коронавирусом

В Киеве регистрируют чрезвычайные показатели заболеваемости коронавирусом. Ежедневно регистрируется от 150 до 180 человек, у которых лабораторное подтверждение вируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, показатель госпитализации в городе стабилен с мая месяца и достигает 20-25 за сутки, а показатель загрузки коек достигает 42%.

"Киев будет лидером всегда. Первый заходит в эпидемию как мегаполис и будет последний выходить. Действительно, 2,9 млн населения, которое официально живет в Киеве. Действительно, большое количество организованных коллективов, большая миграция населения приводит к тому, что данная инфекция передается максимально быстро", - заявил Рубан.

Напомним, Киев может остаться в зеленой зоне карантина, в Госпродпотребслужбе назвали причину.

Отметим, что в Украине 1 453 новых случаев коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране.