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Київ може залишитися в зеленій зоні, незважаючи на лідерство по COVID-19

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 09:58
Київ може залишитися в зеленій зоні, незважаючи на лідерство по COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

У Держпродспоживслужби назвали причину

Київ може залишитись в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужби назвали причину.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, реєструються поодинокі випадки не пов'язані із спалахом.

"Це стабільний показник госпіталізації хворих з травня місяця - 20-25", - сказав Рубан, відповідаючи на питання видання.

Крім того, за його словами, місцева влада "відпрацьовує всі області".

Нагадаємо, незважаючи на спалахи коронавірусу, Київ з самого початку віднесли до "зеленої" зони, оскільки за методикою розрахунку не враховуються осередкові випадки, такі як в гуртожитках та інших установах.

Зазначимо, в Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні, найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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