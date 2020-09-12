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Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину

Київ, Субота 12 вересня 2020 14:31
Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину
Фото: в Україні погіршується епідемічна ситуація (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і 18 областей. У порівнянні з попереднім днем до списку додалася Запорізька область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, на сьогодні до ослаблення карантину не готові:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Зазначимо, у всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення Зокрема, при нормі не більше 40 випадків середні значення становлять: в Києві - 133,8, Івано-Франківської області - 164,1, Тернопільській області - 285,0.

Крім того, в низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19. На ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки, в Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки 16 951.

При цьому в Україні другий день поспіль фіксують понад 3 000 нових випадків, а вчора був антирекорд за кількістю померлих - 72 особи за добу.

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