Київ і 17 областей залишаються не готовими до послаблення карантину

В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я 7 регіонів.

Відповідні дані станом на 10 вересня оприлюднив МОЗ.

Крім Києва не готові до ослаблення Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності.

Можуть послаблювати карантин Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Зазначимо, послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:

кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 2582 нових випадків коронавірусу, найбільше заражень в Харківській області, Києві, Тернопільській і Львівській областях.

Також у матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах" повідомлялося, що зараз новий "локдаун" по всій країні не реалістичний.