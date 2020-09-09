Київ та 17 областей не готові до послаблення карантину

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Станом на 9 вересня 17 областей не готові до пом'якшення карантину. Також не готовий Київ до пом'якшення карантинних обмежень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження: Київ, а також Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 вересня, підтвердили 2551 новий випадок коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента не вважають реалістичним на даний момент новий "локдаун" в країні.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

Додамо, що з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.