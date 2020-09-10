Киев и 17 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.
Соответствующие данные по состоянию на 10 сентября обнародовал Минздрав.
Кроме Киева не готовы к ослаблению Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости.
Могут ослаблять карантин Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Отметим, ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:
Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.
Также в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах" сообщалось, что сейчас новый "локдаун" по всей стране не реалистичен.