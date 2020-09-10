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Киев и 17 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.

Соответствующие данные по состоянию на 10 сентября обнародовал Минздрав.

Кроме Киева не готовы к ослаблению Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости.

Могут ослаблять карантин Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Отметим, ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.

Также в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах" сообщалось, что сейчас новый "локдаун" по всей стране не реалистичен.

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