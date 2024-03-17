Бросает все силы. Россия привлекла к псевдовыборам в оккупации тысячи росгвардейцев, - ЦНС

На временно оккупированные территории Донецкой области было выделено более 5,4 тысячи росгвардейцев, среди которых:

2,7 тысячи привлечены к охране мест расположения "избирательных комиссий";

2,5 тысячи привлечены к охране членов "выездных комиссий";

200 человек привлечены к личной охране председателей "избирательных комиссий".

В частности, на временно оккупированные территории Запорожской области было выделено 2,5 тысячи человек из состава Росгвардии и Министерства внутренних дел России.

"Поскольку у кремля не хватает силовиков дополнительно к охране мест "голосования" было привлечено 600 работников из более ста российских частных охранных предприятий", - пишет пресс-служба.

Как отмечает "Спротив", оккупационная администрация пытается не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации на оккупированных территориях. В том же числе было принято решение не проводить "эвакуацию" из мест "голосования" в случае получения информации об угрозе теракта.

"А во избежание резонанса "нежелательных" информационных материалов создали спецгруппы по мониторингу информационных ресурсов. Их цель выявление и блокирование информации, которая может привести к дестабилизации ситуации на ВОТ в период подготовки и проведения "выборов", - добавляет "Спротив".

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".