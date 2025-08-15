Киченок в полуфинале WTA 1000 в Цинциннати: кто станет соперницей украинки

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала победу, и впервые в сезоне-2025 пройдя в полуфинал турнира WTA 1000.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
WTA 1000 в Цинциннати. Парный разряд. 1/4 финала
Надежда Киченок / Эллен Перес (Украина/Австралия,) - Николь Меликар-Мартинес / Людмила Самсонова (США) 2:0 (6:4, 6:1)
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийской партнершей Эллен Перес впервые в текущем сезоне прошли в полуфинал турнира WTA 1000.
Это произошло после их победы в четвертьфинальном матче соревнований в Цинциннати, где они одолели дуэт Николь Меликар-Мартинес (США) и Людмилы Самсоновой.
В поединке против Меликар-Мартинес и "нейтральной" Самсоновой соперницы сперва обменивались геймами, пока Киченок и Перес не взяли игру под свой контроль.
В первом сете они выиграли два финальных гейма подряд, одержав победу со счетом 6:4. Во втором сете украинка и ее партнерша доминировали, выиграв все последующие геймы после счета 1:1 и завершив партию с результатом 6:1.
Украинско-австралийская пара, получив шестой номер посева, начала свой путь на турнире с успешного матча против румынско-нетральной пары Сораны Кирсти и Анны Калинской (7:5, 7:5).
Во втором раунде они победили американок Гейли Баптист и Джессику Пегулу (6:4, 7:5).
Для Киченок это шестой полуфинал на турнирах такого уровня в карьере и первый за последние два года. Последний раз она выступала на этой стадии в феврале 2023 года в Дубае.
За право выйти в финал Киченок и Перес будут соревноваться с канадско-австралийским дуэтом Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.
Этот матч состоится в пятницу, 15 августа, начнется ориентировочно в 20:20 по киевскому времени. Это будет первая встреча этих дуэтов.
Победительницы этого противостояния в финале встретятся либо с Сарой Эррани и Жасмин Паолини, либо с Го Ханьюй и Александрой Пановой.
