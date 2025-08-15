RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Киченок в полуфинале WTA 1000 в Цинциннати: кто станет соперницей украинки

Людмила Киченок Киченок впервые вышла в полуфинал WTA 1000 в парном разряде (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала победу, и впервые в сезоне-2025 пройдя в полуфинал турнира WTA 1000.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

WTA 1000 в Цинциннати. Парный разряд. 1/4 финала
Надежда Киченок / Эллен Перес (Украина/Австралия,) - Николь Меликар-Мартинес / Людмила Самсонова (США) 2:0 (6:4, 6:1)

Победа в четвертьфинале

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийской партнершей Эллен Перес впервые в текущем сезоне прошли в полуфинал турнира WTA 1000.

Это произошло после их победы в четвертьфинальном матче соревнований в Цинциннати, где они одолели дуэт Николь Меликар-Мартинес (США) и Людмилы Самсоновой.

В поединке против Меликар-Мартинес и "нейтральной" Самсоновой соперницы сперва обменивались геймами, пока Киченок и Перес не взяли игру под свой контроль.

В первом сете они выиграли два финальных гейма подряд, одержав победу со счетом 6:4. Во втором сете украинка и ее партнерша доминировали, выиграв все последующие геймы после счета 1:1 и завершив партию с результатом 6:1.

Путь в полуфинал

Украинско-австралийская пара, получив шестой номер посева, начала свой путь на турнире с успешного матча против румынско-нетральной пары Сораны Кирсти и Анны Калинской (7:5, 7:5).

Во втором раунде они победили американок Гейли Баптист и Джессику Пегулу (6:4, 7:5).

Для Киченок это шестой полуфинал на турнирах такого уровня в карьере и первый за последние два года. Последний раз она выступала на этой стадии в феврале 2023 года в Дубае.

Следующий матч

За право выйти в финал Киченок и Перес будут соревноваться с канадско-австралийским дуэтом Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Этот матч состоится в пятницу, 15 августа, начнется ориентировочно в 20:20 по киевскому времени. Это будет первая встреча этих дуэтов.

Победительницы этого противостояния в финале встретятся либо с Сарой Эррани и Жасмин Паолини, либо с Го Ханьюй и Александрой Пановой.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТеннис