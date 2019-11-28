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Поліція відкрила справу через масове мінування шкіл у Дніпрі

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 18:02
Поліція відкрила справу через масове мінування шкіл у Дніпрі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція розслідує неправдиве повідомлення про мінування

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового мінування шкіл у Дніпрі, яке сталося сьогодні, 28 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції в Facebook.

Так, повідомлення про мінування 10 шкіл на території Дніпра не підтвердилося. Правоохоронці та вибухотехніки обстежили всі будівлі та прилеглу до них територію, але не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що подія була кваліфікована як завідомо неправдиве повідомлення про мінування, а також правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"За фактом неправдивого замінування шкіл відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності)", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, вранці 28 листопала невідомий надіслав на електронну пошту поліції Дніпра лист про мінування 10 навчальних закладів. Невідомий заявив, що вибухи можуть статися у приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 та гімназії №3.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 18 листопада сталося масове мінування у Харкові. Тоді правоохоронці перевіряли повідомлення про закладення вибухівки в усіх лікарнях міста, торговельних центрах, готелях, дитячих садках та житлових будинках. В ході перевірки вибухівку не знайшли.

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