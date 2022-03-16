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Українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги: як розпізнати

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Україна, Середа 16 березня 2022 16:35
Українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги: як розпізнати Українців попередили про інтрнет-шахрайство (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про активізацію випадків інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру.

Зокрема, такі повідомлення мають певні ознаки. Важливо звернути увагу на:

  • використання неофіційних каналів зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки);
  • відсутність посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста;
  • надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання;
  • акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику;
  • надто очевидні запити (їжа, медикаменти).

Також автори називають суми вже зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфандингових платформ).

Окрім того, текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми.

"Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - йдеться у повідомленні.

Українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги: як розпізнатиУкраїнців попередили про інтернет-шахрайство (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти.

Також ми писали, що у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства.

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