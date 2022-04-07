Кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала понад 30 біженців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію.

Повідомляється, що жінка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була предоплата на картку. Однак отримавши гроші, вона не виконувала взятих на себе обов’язків. Зазначається, що на гачок аферистки потрапили понад 30 вимушених переселенців. До того ж на псевдооренді жінка "заробила" близько 50 тисяч гривень. Під час обшуку в оселі фігурантки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські карти, що використовувалися у протиправній діяльності. Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваній обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Окрім того, жінка до протиправної діяльності залучила свого співмешканця. Також вирішується питання щодо оголошення підозри спільнику.

Раніше ми повідомляли, що кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень.

Також ми писали, як не потрапити на шахраїв за кордоном.

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