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Киберполиция разоблачила мошенницу, которая обманула более 30 беженцев

Киберполиция разоблачила мошенницу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Киберполиция Ивано-Франковской области разоблачила 30-летнюю женщину, которая обманула более 30 вынужденных переселенцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.

Сообщается, что женщина в интернете разместила фейковые объявления о сдаче в аренду жилья на Прикарпатье. Главным условием была предоплата на карточку. Однако получив деньги, она не выполняла взятых на себя обязанностей.

Отмечается, что на крючок аферистки попали более 30 вынужденных переселенцев. К тому же на псевдооренде женщина "заработала" около 50 тысяч гривен.

Во время обыска в доме фигурантки правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения-содержание под стражей.

Кроме того, женщина к противоправной деятельности привлекла своего сожителя. Также решается вопрос об объявлении подозрения сообщнику.

Ранее мы сообщали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.

Также мы писали, как не попасть на мошенников за границей.

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Ивано-Франковскмошенническая схемаБеженцы