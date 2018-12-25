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Кіберполіція викрила хакера, який викрадав персональні дані

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 01:04
Кіберполіція викрила хакера, який викрадав персональні дані
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Для унеможливлення ідентифікації підозрюваний використовував орендовані віртуальні сервери

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції затримали хакера із Запорізької області, який створював та поширював комп’ютерні віруси для викрадення персональних даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Оперативники встановили, що для унеможливлення ідентифікації підозрюваний використовував орендовані віртуальні сервери.

"Модифікований ним вірус був призначений для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної і білінгової інформації (паролі, логіни, куки, дані з гаманців криптовалют, файли з інформацією) на заражених персональних комп’ютерах", - повідомили правоохоронці.

За місцем проживання зловмисника у Запорізькій області було проведено санкціонований обшук та вилучено комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Карпатське управління Департаменту кіберполіції та слідчі Чернівецької поліції викрили 17-річного хлопця, який на хакерських форумах поширював базу облікових записів користувачів популярних сервісів.

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