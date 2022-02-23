Кіберполіція розкрила нову схему на мільйони. Як не стати жертвою шахраїв

Кіберполіція України викрила банду, яка обікрала 70 тисяч громадян. Зловмисники використовували популярну схему, яка називається"фішинг".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.

Відомо, що до протизаконної діяльності причетні п'ятеро осіб. Банда організувала 40 фейкових вебсайтів, які маскували під сервіси поповнення мобільних рахунків. Таким чином зловмисники отримували дані банківських карт своїх жертв.

"Користувачі, бажаючи поповнити мобільний рахунок або здійснити переказ, вводили дані банківських карт на фішингових сайтах. Таким чином, зловмисник отримав платіжні відомості понад 70 тисяч осіб. Надалі, використовуючи ці дані, учасники групи привласнювали гроші громадян",-пише прес-служба.

Фото: кіберполіція розкрила нову схему на мільйони (cyberpolice.gov.ua)

Більш того, організатор схеми використовував різні платні маркетингові ресурси, щоб їх фейкові сайти виводилися на перші позиції пошукових систем і частіше миготіли в рекламах інших соціальних мереж.

" Людина входив в той ресурс, вводив дані для авторизації після чого приходила СМСка для підтвердження. У той момент, коли він хотів нібито перерахувати гроші-шахрай, який знаходився за адміністративною панеллю фішингового ресурсу, підміняв SIM-карту і гроші перекидалися йому", - зазначив у коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу Департаменту кіберполіції Сергій Липка.

За попередніми даними, збиток від незаконної діяльності становить більше 5 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку банди та 2 млн гривень готівкою.

Відповідно до ч.2 ст. 361, а також ч. 3 СТ. 190 КК України - фігурантам справи загрожує до восьми років в'язниці.

Як не стати жертвою фішингу?

Сергій Липка зазначив, що в разі фішингу з метою роздобути фінансові дані жертви - необхідно бути особливо уважним. За його словами, щоб визначити фейковий сайт, досить звернути увагу на його недоліки, наприклад:

Кривий дизайн веб-ресурсу;

різноманітні літери;

довге посилання на ресурс;

безліч помилок в тексті;

затримки при пересиланні.

"Якщо хочете скористатися послугою (пересиланням коштів-ред.) рекомендуємо скористатися перевіреними ресурсами. Навіть якщо вам прийшла посилання на такі ресурси - вам необхідно вийти з нього, перезавантажити браузер, перейти в пошуковий рядок, вписати назву ресурсу, який вам необхідний і вибрати цікавить Вас сайт", - додав Липка.

Заступник начальника відділу Департаменту кіберполіції зазначив, що в більшості випадків фішингові сайти не будуть відображатися в перших результатах пошукових систем.