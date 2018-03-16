У кіберполіції заявили про зростання звернень через вимагання грошей хакерами

У Кіберполіції заявили, що протягом кількох останніх місяців кількість звернень з фінансових установ державного та приватного сектору, транспортних компаній, державних підприємств та провайдерів доступу до мережі Інтернет щодо вимагання у них коштів хакерською групою "LizardSquad" збільшилась. Про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Так, жертвам на електронні поштові скриньки надходять листи з повідомленням, що їхню установу/підприємство/компанію обрано для наступної DDoS-атаки. Зазначається, що ця атака значно вплине на функціонування установи/підприємства/компанії, а можливо, навіть заблокує його роботу.

"Спеціалісти Департаменту кіберполіції звертають увагу користувачів, що оплата за, так би мовити, "протекцію від атак" не надає повноцінного захисту та 100% вірогідності уникнення хакерської атаки. Сплата цих коштів лише фінансує подальшу протиправну діяльність зловмисників та підтверджує правильність обраної ними схеми шантажу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окремим аспектом, який підсилює ефект таких листів, є те, що останнім часом спостерігається значне збільшення кількості випадків використання нового вектора кібератаки - використання протоколу Memcached.

Нагадаємо, раніше експерти Kaspersky Lab, вивчивши пропозиції на чорному ринку DDoS-послуг, з'ясували у скільки обходиться замовникам такий вигляд атак.