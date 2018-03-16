В киберполиции заявили о росте обращений из-за вымогательства денег хакерами

В Киберполиции заявили, что в течение нескольких последних месяцев количество обращений из финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети Интернет относительно вымогательства у них денежных средств хакерской группой "LizardSquad" увеличилось. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Так, жертвам на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение/предприятие/компания выбрана для следующей DDoS-атаки. Отмечается, что эта атака значительно повлияет на функционирование учреждения/предприятия/компании, а возможно, даже заблокирует его работу.

"Специалисты Департамента киберполиции обращают внимание пользователей, что оплата за, так сказать, "протекцию от атак" не предоставляет полноценной защиты и 100% вероятности избежания хакерской атаки. Уплата этих средств только финансирует дальнейшую противоправную деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной ими схемы шантажа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдельным аспектом, который усиливает эффект таких писем, является то, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества случаев использования нового вектора кибератаки - использование протокола Memcached.

Напомним, ранее эксперты Kaspersky Lab, изучив предложения на черном рынке DDoS-услуг, выяснили во сколько обходится заказчикам такой вид атак.