Киберспециалисты ГУР снова атаковали крупнейшие банки России, - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили очередную DDOS-атаку на Россию. На этот раз под атаку попали крупнейшие банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Мало того, клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков.

Как сообщают источники, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.

Кибератаки ГУР на Россию

Напомним, сотрудники ГУР совместно с хакерами совершили новую кибератаку на РФ.

В то же время, недавно хакеры Главного управления разведки атаковали российские компании, причастные к производству оружия. Отмечалось, что эти кибератаки являются продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов.

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