Киберспециалисты ГУР и ВСУ осуществили атаку на главного подрядчика российского "Газпрома"

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром". Компания участвует в обеспечении российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
По данным источников, удару хакеров подверглись еще 22 предприятия, которые предоставляют услуги по строительству и обслуживанию нефтегазовой инфраструктуры России.
Под киберудар попали компании ʺГазпром-автоматизацияʺ, ʺГСП-комплектацияʺ, ʺИнфосервис регионʺ, ʺВектор востокʺ, ʺССК газрегионʺ, ʺГСП центрʺ, ʺГСП-сервисʺ, ʺГСП-технологииʺ, ʺГСП-механизацияʺ, ʺГСП-нефтегазпереработкаʺ, "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газбудпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".
В результате операции выведено из строя более 120 физических серверов-гипервизоров, уничтожено файловые хранилища с документацией общим объемом 2 000 000 гигабайт или 2 000 терабайт. Непригодными для работы остались более 10 000 компьютеров сотрудников критически важных российских предприятий.
Работа всех систем и сервисов - остановлена. Убытки, нанесенные компаниям, которые питают геноцидную войну против Украины, могут составлять от десятков до сотен миллионов долларов.
Прошлым летом ГУР осуществило масштабную кибератаку на финансовый сектор России. Тогда кибератака длилась неделю, а под удар попали российские банки и правительственные ресурсы РФ.
Также в день рождения руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, 4 января, кибергруппа украинской разведки атаковала российскую компанию "РегионТрансСервис". Она обеспечивает работу российской железной дороги.
Последняя масштабная атака состоялась 30 января. Тогда киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Операция была посвящена памяти героев Крут.
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