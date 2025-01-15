Украинский рынок кибербезопасности вырастет вдвое, - Шуляк

В течение следующих 5 лет украинский рынок кибербезопасности может вырасти на 50% и пересечь отметку в 200 млн долларов - огромный запрос на повышение цифровых навыков имеют общины и непосредственно органы местного самоуправления, а также расширяется спектр цифровых решений, необходимых для эффективного и прозрачного восстановления и восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, ссылающейся на результаты исследования DataDriven Research&Consulting.

Она отметила, что по результатам исследования, украинский рынок кибербезопасности вырос в четыре раза за последние восемь лет и в 2024 году составляет 138 млн долларов. По прогнозам, рынок вырастет еще на 50% в течение пяти лет и достигнет 209 млн долларов. Ключевой сегмент украинского рынка кибербезопасности - сетевая безопасность. Самый быстрый рост демонстрируют облачная безопасность, защита данных и защита конечных точек, что отражает растущий спрос на новые технологии и решения в Украине.

"Так, согласно данному исследованию, полномасштабная война России вызвала всплеск кибератак в Украине, повысив спрос на автоматизированные решения и инновационные технологии. Более того - на фоне масштабной атаки на госреестры Украины 19 декабря органы местного самоуправления в очередной раз подняли вопрос высокого риска угрозы кибератак на хостинги, на которых расположены, в частности, официальные сайты ОМС. Они просят провести соответствующее обучение для организации защиты данных от кибератак от профильных специалистов в этой сфере. Кроме этого, ОМС отмечают низкий уровень цифровой грамотности специалистов на местах и просят Минцифры об углубленном обучении", - налогосила Шуляк.

В то же время, она подчеркнула, что кибербезопасность является лишь частью общего курса цифровизации всех государственных услуг и более того - процессов по восстановлению и восстановлению Украины. Она объясняет - чем больше во всех этих процессах будут применяться цифровые решения, тем больше они будут эффективными и главное - тем качественнее будет происходить антикоррупционная работа.

"Те цифровые кейсы, которые мы уже реализовали, показывают, насколько прозрачными могут быть решения на уровне государства и местной власти. Это объясняется тем, что цифровизация означает уменьшение человеческого фактора. То есть, тем, что решение принимает система, а не чиновник", - отметила Елена Шуляк.

К примерам успешной цифровизации парламентарий относит, в частности, запуск еще в 2019 году Единой государственной электронной системы в сфере строительства, уже позволила сэкономить государству миллиарды гривен за счет минимизации коррупционных действий в сфере градостроительства. Недавно запустили в эксплуатацию зонтичную над рядом цифровых инструментов систему - Градостроительный кадастр государственного уровня, который имеет целью защиту общинам и регионам от злоупотреблений и внесения несанкционированных изменений в градостроительной документации. Это, пояснила Шуляк, еще один коррупционный предохранитель в одной из самых коррумпированный в Украине сфер - строительной.

"В Кадастр вошли все цифровые реестры, которые уже успешно работают в Украине - ЕГЭССБ, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий общин, Единый государственный реестр адресов, реестр зданий и сооружений, а также реестр поврежденного и уничтоженного в результате войны жилья. Это не еще одни реестры ради реестров. Это цифровизация процессов, для которых раньше нужны были чиновники, которые брали взятки. Теперь их становится все меньше, потому что они, благодаря цифровизации процесса в сфере строительства, становятся просто ненужными", - отметила Елена Шуляк.

Подытоживая, она отметила, что как на уровне государства, так и на местном уровне нужна дальнейшая цифровизация процессов восстановления и реконструкции - это подчеркивают непосредственно органы местного самоуправления. Более того, они указывают на необходимость развития навыков цифрового анализа во всех государственных процессах.