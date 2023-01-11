В США начали возобновлять полеты авиации после сбоя

В Соединенных Штатах Америки начали постепенно возобновлять полеты гражданской авиации после масштабного сбоя по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter .

"Нормальное воздушное движение постепенно возобновляется по всей территории США после ночного сбоя в системе уведомления воздушных миссий, которая предоставляет информацию о безопасности полета экипажам. Наземная остановка была отменена", - отметили в Федеральном управлении.

Там также подчеркнули, что причину первоначальной проблемы продолжают выяснять.