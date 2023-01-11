ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США начали возобновлять полеты авиации после сбоя

Новина українською →
Вашингтон, Среда 11 января 2023 16:48
В США начали возобновлять полеты авиации после сбоя Иллюстративное фото: в США начали возобновлять полеты авиации после сбоя (flickr by Luis Linares)
Автор: Иван Носальский

В Соединенных Штатах Америки начали постепенно возобновлять полеты гражданской авиации после масштабного сбоя по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США в Twitter.

"Нормальное воздушное движение постепенно возобновляется по всей территории США после ночного сбоя в системе уведомления воздушных миссий, которая предоставляет информацию о безопасности полета экипажам. Наземная остановка была отменена", - отметили в Федеральном управлении.

Там также подчеркнули, что причину первоначальной проблемы продолжают выяснять.

Напомним, сегодня, 11 января, по всей территории Соединенных Штатов Америки отменили авиарейсы из-за сбоя в работе системы оповещения воздушных миссий (NOTAM).

Позже президент США Джо Байден заявил, что в стране еще не выяснили причины массового сбоя в работе гражданской авиации и он поручил провести расследование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа