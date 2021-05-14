Службу охорони здоров'я Ірландії атакували вимагачі

Служба охорони здоров'я Ірландії відключила свої ІТ-системи в п'ятницю після того, як піддалася атаці з використанням програм-вимагачів.

Призначення і планові операції були скасовані в декількох лікарнях. Така ситуація може затягнутися на кілька днів.

"Ми багато чого не знаємо, але, схоже, це атака з використанням програм-вимагачів, вчинена міжнародними злочинцями... На жаль, проблема може тривати до вихідних і до наступного тижня",-сказав заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар.

Він оцінив атаку, як занадто серйозну.

"Це відбувається в той час, коли служба охорони здоров'я дуже зайнята безліччю інших справ. Це буде дуже важкий час для служби охорони здоров'я", - сказав Варадкар.

Виконавчий директор служби охорони Здоров'я Пол Рід повідомив, що керівники охорони здоров'я "вжили заходів обережності, щоб відключити багато основних систем, щоб захистити їх".

"Ми знаходимося на дуже ранніх стадіях повного розуміння загроз, впливу і намагаємося їх стримати", - сказав він.

У службі охорони здоров'я заявили, що це не вплинуло на записи на щеплення від коронавірусу. Варадкар сказав, що служби екстреної допомоги, швидка допомога, системи загальної практики і системи аптек також не постраждали, але будуть у радіологічних служб, радіаційної онкології, планових операцій і прийомів в акушерство і гінекологію.

Пологовий будинок Дубліна заявив, що скасовує більшість звичайних прийомів через проблеми з інформаційними технологіями, назвавши ситуацію "критичною надзвичайною ситуацією".