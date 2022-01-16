Кібератака на держсайти України: Microsoft знайшла шкідливий софт

Хакерська атака на державні сайти в Україні пов'язана зі шкідливим програмним забезпеченням. Софт, який використовувався, був призначений для виведення цільових пристроїв з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC).

"MSTIC виявив докази деструктивної операції шкідливого ПЗ, націленої на кілька організацій в Україні. Це шкідливе ПЗ вперше з'явилося на комп'ютерах-жертвах в Україні 13 січня 2022 року", - заявили в компанії.

Зокрема, в компанії Microsoft уточнили, що знають "про геополітичні події в Україні та навколишньому регіоні".

"Поки наше розслідування триває, MSTIC не виявив жодних помітних зв'язків між цією спостережуваною активністю, відстежуваною як DEV-0586, та іншими відомими групами активності. MSTIC оцінює, що шкідливе ПЗ, яке виглядає як програма-вимагач і не має механізму відновлення, з метою отримання викупу, призначене для руйнування і виведення цільових пристроїв з ладу, а не для отримання викупу", - розповіли експерти корпорації.

Крім того, в MSTIC заявили, що шкідливе ПЗ виявлено "на десятках постраждалих систем, і це число може збільшитися в міру продовження розслідування".

"Ці системи охоплюють кілька державних, некомерційних організацій і організацій, що займаються інформаційними технологіями, всі вони базуються в Україні", - резюмували в компанії.