RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие задачи уже выполнил гарнизон в Авдеевке: мнение эксперта

Архивное фото: Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил по меньшей мере три задачи (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский

Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил три основные задачи. Речь идет, как минимум, о сдерживании наступательного потенциала российской армии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.

Враг нависает с флангов Авдеевки

Несмотря на то, что фактически окружения нет, угрозы остаются и достаточно серьезные. 

По мнению Александра Мусиенко, украинская сторона должна держать в голове возможный выход из города, поскольку враг давно нависает с флангов, а продвижение в Авдеевке создает дополнительные вызовы.

"Даже если нам придется отойти, я не вижу в этом трагедии", - сказал он.

Гарнизон уже выполнил основные задачи

По словам Мусиенко, наш контингент выполнил три основных задания:

  • сдержал врага и не дал развить темп наступательной операции, чтобы он не дошел чуть ли не до админграниц Донецкой области; 
  • нанес большие потери в живой силе и технике; 
  • вытянул российские резервы и нанес максимальный ущерб.

"То есть при таких условиях можно сказать, что многое уже достигнуто. Сейчас видно, что нам с трудом удается отбивать атаки, почти невозможно продвинуться и разомкнуть фланги. Гарнизон держится из последних сил, но враг бросил в бой практически все, что у него есть. Я бы особо отметил управляемые авиабомбы, которые наносят значительный урон", - добавил эксперт.

Подробнее о происходящем в Авдеевке и вызовах, стоящих перед Силами обороны, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна в Украине