Какие задачи уже выполнил гарнизон в Авдеевке: мнение эксперта

Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил три основные задачи. Речь идет, как минимум, о сдерживании наступательного потенциала российской армии.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.
Несмотря на то, что фактически окружения нет, угрозы остаются и достаточно серьезные.
По мнению Александра Мусиенко, украинская сторона должна держать в голове возможный выход из города, поскольку враг давно нависает с флангов, а продвижение в Авдеевке создает дополнительные вызовы.
"Даже если нам придется отойти, я не вижу в этом трагедии", - сказал он.
По словам Мусиенко, наш контингент выполнил три основных задания:
"То есть при таких условиях можно сказать, что многое уже достигнуто. Сейчас видно, что нам с трудом удается отбивать атаки, почти невозможно продвинуться и разомкнуть фланги. Гарнизон держится из последних сил, но враг бросил в бой практически все, что у него есть. Я бы особо отметил управляемые авиабомбы, которые наносят значительный урон", - добавил эксперт.
Подробнее о происходящем в Авдеевке и вызовах, стоящих перед Силами обороны, - в материале РБК-Украина.
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