UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які завдання вже виконав гарнізон в Авдіївці: думка експерта

Архівне фото: Український контингент військ в Авдіївці вже виконав щонайменше три завдання (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Браславський

Український контингент військ в Авдіївці вже виконав три основні завдання. Йдеться, як мінімум, про стримування наступального потенціалу російської армії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко.

Ворог нависає з флангів Авдіївки

Попри те, що фактично оточення немає, загрози залишаються і досить серйозні. 

На думку Олександра Мусієнка, українська сторона має тримати в голові можливий вихід із міста, оскільки ворог давно нависає з флангів, а просування в Авдіївці створює додаткові виклики.

"Навіть якщо нам доведеться відійти, я не бачу в цьому трагедії", - сказав він.

Гарнізон уже виконав основні завдання

За словами Мусієнка, наш контингент виконав три основні завдання: 

  • стримав ворога і не дав розвинути темп наступальної операції, щоб він не дійшов ледь не до адмінкордонів Донецької області; 
  • завдав великих втрат у живій силі та техніці; 
  • витягнув російські резерви і завдав максимальної шкоди. 

"Тобто за таких умов можна сказати, що багато чого вже досягнуто. Зараз видно, що нам насилу вдається відбивати атаки, майже неможливо просунутися і розімкнути фланги. Гарнізон тримається з останніх сил, але ворог кинув у бій практично все, що в нього є. Я б особливо відзначив керовані авіабомби, які завдають значної шкоди", - додав експерт.

Докладніше про те, що відбувається в Авдіївці, і виклики, що стоять перед Силами оборони, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвдіївкаЗбройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні