Какие задачи уже выполнил гарнизон в Авдеевке: мнение эксперта

Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил три основные задачи. Речь идет, как минимум, о сдерживании наступательного потенциала российской армии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко .

Враг нависает с флангов Авдеевки

Несмотря на то, что фактически окружения нет, угрозы остаются и достаточно серьезные.

По мнению Александра Мусиенко, украинская сторона должна держать в голове возможный выход из города, поскольку враг давно нависает с флангов, а продвижение в Авдеевке создает дополнительные вызовы.

"Даже если нам придется отойти, я не вижу в этом трагедии", - сказал он.

Гарнизон уже выполнил основные задачи

По словам Мусиенко, наш контингент выполнил три основных задания:

сдержал врага и не дал развить темп наступательной операции, чтобы он не дошел чуть ли не до админграниц Донецкой области;

нанес большие потери в живой силе и технике;

вытянул российские резервы и нанес максимальный ущерб.

"То есть при таких условиях можно сказать, что многое уже достигнуто. Сейчас видно, что нам с трудом удается отбивать атаки, почти невозможно продвинуться и разомкнуть фланги. Гарнизон держится из последних сил, но враг бросил в бой практически все, что у него есть. Я бы особо отметил управляемые авиабомбы, которые наносят значительный урон", - добавил эксперт.

Подробнее о происходящем в Авдеевке и вызовах, стоящих перед Силами обороны, - в материале РБК-Украина.