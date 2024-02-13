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Какие задачи уже выполнил гарнизон в Авдеевке: мнение эксперта

Авдеевка, Вторник 13 февраля 2024 21:22
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Какие задачи уже выполнил гарнизон в Авдеевке: мнение эксперта Архивное фото: Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил по меньшей мере три задачи (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский
Эксперт: Александр Мусиенко

Украинский контингент войск в Авдеевке уже выполнил три основные задачи. Речь идет, как минимум, о сдерживании наступательного потенциала российской армии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.

Враг нависает с флангов Авдеевки

Несмотря на то, что фактически окружения нет, угрозы остаются и достаточно серьезные.

По мнению Александра Мусиенко, украинская сторона должна держать в голове возможный выход из города, поскольку враг давно нависает с флангов, а продвижение в Авдеевке создает дополнительные вызовы.

"Даже если нам придется отойти, я не вижу в этом трагедии", - сказал он.

Гарнизон уже выполнил основные задачи

По словам Мусиенко, наш контингент выполнил три основных задания:

  • сдержал врага и не дал развить темп наступательной операции, чтобы он не дошел чуть ли не до админграниц Донецкой области;
  • нанес большие потери в живой силе и технике;
  • вытянул российские резервы и нанес максимальный ущерб.

"То есть при таких условиях можно сказать, что многое уже достигнуто. Сейчас видно, что нам с трудом удается отбивать атаки, почти невозможно продвинуться и разомкнуть фланги. Гарнизон держится из последних сил, но враг бросил в бой практически все, что у него есть. Я бы особо отметил управляемые авиабомбы, которые наносят значительный урон", - добавил эксперт.

Подробнее о происходящем в Авдеевке и вызовах, стоящих перед Силами обороны, - в материале РБК-Украина.

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